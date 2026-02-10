元読売テレビアナウンサーの森たけし（66）が10日までにブログを更新。8日に投開票が行われた衆院選で、大敗した中道改革連合についてつづった。森アナは「安住さん岡田さんはSNSのせいだとかデマのせいだとかおっしゃってますけどそれは国民をアホやと思いすぎでしょ」とつづり「だいたい国民感情をコントロールするとか考え方おかしいと思いますしご自身の分析された方が良いのでは?と思う人は多いと思います」と記した。また「