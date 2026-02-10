アイドルグループ・シャルロットに所属し、グラビア界でも人気の一ノ瀬瑠菜さんが、グラビアムック「PARADE（パレード）」2026冬号（小学館）に登場。18歳ラストの輝きを放つグラビアを披露しました。【写真】ミスマガジン美少女・一ノ瀬瑠菜さんのさわやかビキニ一ノ瀬さんは自身のインスタでグラビア撮影風景の動画を公開。チューブトップのビキニで仰向けになったシーンや、キャミソール姿を披露しています。「唯一無二のグラ