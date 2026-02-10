中国が自主開発した国産次世代6輪駆動車「ユキヒョウ（雪豹）」がこのほど、南極内陸部において総計1万キロ以上のテストと検証任務を成功裏に完了し、極地内陸部における中国製6輪駆動車の技術的な空白を埋めました。関係者によると、75日間の任務期間中、この6輪駆動車は、海氷、砂利、軟雪、硬雪、堅氷の5種類の地形を高速走行する際の通過性、安定性、安全性などの重要な指標を全面的にテストし、検証しました。うち軟雪路面で