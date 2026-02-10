クルマが“部屋”になる？ 新しいミニバン像最近は家族で出かけるときの移動手段に、車内の快適さや使い勝手を重視する人が増えてきました。単に目的地まで運ぶだけでなく、移動中の時間そのものをどう過ごせるかが、クルマ選びの大きなポイントになりつつあります。【画像】「ガバッと開く衝撃！」 “広すぎ室内”を持つ斬新「観音開きスライドドア」ミニバンの姿です！（30枚）そうした価値観の変化とともに、電気自動車の