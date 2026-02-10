気象庁によりますと本州南岸を進む低気圧の接近に伴い、あす（11日）午前中は東日本～北日本の山地で湿った雪の降る所があるということです。 【画像をみる】あす11日・建国記念の日「関東は広い範囲で本格的な雨の見込み」10日（火）～16日（月）雪雨シミュレーション また、北海道を通る低気圧の接近と通過後の寒気の流入に伴い、10日夜から12日 かけて北日本は降雪の続く所があり、北日本は12日にかけて、