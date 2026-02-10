緑黄色社会が、自身の主催する対バンイベント『緑黄色夜祭 vol.13』を4月13日に大阪 Zepp Osaka Bayside、4月16日に東京 Zepp Hanedaにて開催する。 （関連：藤井 風、Mrs. GREEN APPLE、緑黄色社会、Ado……それぞれの“角度”から届ける珠玉の夏ソング） 本イベントは、緑黄色社会がインディーズ時代から行ってきた対バン自主企画で、“いま自分たちが最も共演したい”をコンセプトに多彩なゲストアーティスト