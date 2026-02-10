ドラフト5位ルーキーの郄橋隆慶内野手（24）＝JR東日本＝が自慢の打撃でアピールに成功した。今キャンプA組（1軍）で初のライブBP（実戦形式の打撃練習）で岩井俊介から中越えの三塁打。「今日は真っすぐには振り遅れないことを掲げていた。それがうまくできた打席だった」とはにかんだ。武器の長打力を見せつけた。この日150キロを連発した岩井の真ん中直球を強振。鋭い当たりに中堅手も追いつけなかった。プロ入り決定