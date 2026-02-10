10日告示された福岡県宇美町長選は、8回連続となる無投票で当選者が決まった。町民からは「論戦を聞きたかった」「リーダーを選ぶ機会がないのはどうか」との声が上がる。選挙戦となったのは1994年が最後。元町議同士の一騎打ちで、町が二分されたという。農業の40代男性は「上の世代の話の端々から、かなり激しい選挙だったと分かる」と語る。大きなしこりが残り、町内の各団体や有力者が水面下で候補者の調整、一本化をする