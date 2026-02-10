秋吉台の山焼きに役立ててもらおうと、県内の労働団体が美祢市に寄付金10万円を贈りました。贈呈式では、JEC連合・山口地方連絡会の長尾健一議長から美祢市の篠田市長に寄付金の目録が手渡されました。JEC連合・山口地方連絡会は化学・エネルギー系の企業でつくる労働団体で、毎年、組合員のカンパを財源に、社会貢献活動を行っています。秋吉台の山焼きは景観や環境保全のため、毎年春先におよそ1140ヘクタールのカル