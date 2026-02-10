自動車メーカーのマツダは去年4月から12月の決算を発表しました。トランプ関税などの影響で赤字となりましたが、通期では黒字を目指すとしています。■マツダ 毛籠勝弘社長「関税影響を織り込んだ上でも事業運営は当初想定したレンジの中でコントロールできていると（受け止めている）通期黒字の実現に向けて最後まで粘り強く全力で取り組んでまいります」マツダの去年4月から12月の売り上げは約3兆5000億円。ト