国の名勝＝錦帯橋では橋を支える橋杭と呼ばれる木材の腐食が進んでいることからその一部を取り替える工事がきょう（10日）から始まりました。工事が始まったのは岩国市横山側の第5橋です。錦帯橋の第1橋と第5橋は橋杭と呼ばれる柱に支えられていますが橋杭は2001年から2004年にかけて行われた平成の架け替え以降取り替えられていません。水の流れを受けやすい第5橋の上流側の一部では腐食が進んでいてその一部を取り替える「根継」