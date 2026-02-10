2月10日、静岡県富士宮市の熊森山周辺を飛行していたパラグライダーが一時消息不明になりました。操縦していたのは30歳の男性で、山梨県内で道に迷っているところを発見されました。けがはありませんでした。 【写真を見る】富士宮警察署 2月10日午後3時頃、富士宮市麓のパラグライダースクールの従業員から「利用客が見つからない」と警察に通報がありました。 警察によりますと一時行方不明になったのは静