8日に行われた衆議院選挙で、県内の小選挙区で当選した6人が「当選証書」を受け取りました。県選挙管理委員会から「当選証書」を受け取ったのは自民党の石橋林太郎さん、山本深さんと4人の代理人です。8日の衆院選では、小選挙区制が導入されて初めて県内全ての小選挙区で自民党の候補者が当選しました。■広島3区 石橋林太郎さん「小選挙区で勝たせていただいたんだと実感がわいたようなところがあります。物価高対策等、必要な政