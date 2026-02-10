万博会場にあった「ミャクミャク」に、２月２１日からまた会えます。大阪・関西万博の入場ゲート前で、多くの来場者を出迎えていた２体の「ミャクミャク」のモニュメント。開催期間中は、写真を撮るために多くの人が列をなすなど人気を集めましたが、去年１１月、万博閉幕を受けて会場から撤去されました。大阪府の吉村知事は２月１０日、この「ミャクミャク」モニュメントを２月２１日から５月末まで吹田市の万博記念公園