下関市の長州出島に中国船籍のクルーズ客船が寄港しました。下関に客船が寄港するのは、ことし初めてです。中国の船会社が運航する「バイキング・エデン」は、総トン数4万8000トン全長228メートルの大型客船です。10日午前8時に下関市の長州出島に接岸しました。「バイキング・エデン」は今月8日に神戸港を出発し、高知県の宿毛、下関、韓国のヨス、鹿児島県の指宿などを7泊8日で巡ります。下関にクルーズ客船が