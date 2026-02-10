北海道・岩見沢警察署は2026年2月9日、窃盗の疑いで岩見沢市の会社員の男（30）を逮捕しました。男は2025年12月1日午後1時頃から25日午前8時30分までの間、岩見沢市にある高速道路の維持・管理をする会社の倉庫から、充電式チェーンソー1台（時価約3万6000円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、男は被害にあった会社の社員だということです。調べに対し男は「お金がないから盗んだ」と容疑を認めてい