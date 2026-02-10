紅麹サプリをめぐり健康被害が相次いだ問題、小林製薬は２６０人への補償を完了したということです。小林製薬は２月１０日、紅麹関連サプリをめぐり健康被害が相次いだ問題について、１月末時点で補償対象者５１０人のうち、２６０人について慰謝料などの支払いが完了したと発表しました。また、再発防止策の１つとして安全性の向上などの目的で専門分野の人材を充実させる新たな人事制度などを設け、１月から始めたというこ