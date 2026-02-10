２月１１日（水・祝）建国記念の日の近畿地方は、午前を中心に本降りの雨。久しぶりのまとまった雨で、これまで雨の少なかった太平洋側にとっては恵みの雨にもなりそうです。日本付近を低気圧が発達しながら進むでしょう。近畿地方を午前中に通過する見込みで、朝にかけては広い範囲で本降りの雨になるでしょう。和歌山県内は雷を伴った激しい雨の所もありそうです。風も強く、沿岸の地域では横殴りとなるおそれもあります。昼