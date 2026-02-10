俳優の本田響矢（26）が10日、12日に東京・代官山にオープンする高級ブランド、ディオールの新コンセプトストア「ディオールバンブーパビリオン」オープンイベントに出席した。26年のサマーコレクションであるツイードジャケットやシャツを着用して登場。今後の思い描く夢を聞かれ「実際にパリに行ってコレクションを見たいなと思いました」と力強く語った。「ディオールバンブーパビリオン」はパリ・日本の文化と匠（たく