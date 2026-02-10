文筆家の内田也哉子が10日、東京・代官山で行われた「ディオール バンブー パビリオン」オープンイベントに来場した。【全身ショット】かっこいい…！独創的な衣装を着こなす内田也哉子18世紀フランスの紳士服からインスパイアされたウエストコートと独創的な形の「カプリ」パンツをまとい、唯一無二の存在感を放つマスキュリンなスタイルで登場。重厚感のある「マイ ディオール」リングが、そのアーティスティックな装いに深み