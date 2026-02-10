経済安全保障推進法の改正を議論する有識者会議は10日、提言書を取りまとめ、小野田紀美経済安全保障担当相に提出した。半導体など重要物資の供給に欠かせない高度技術への支援や、企業の海外展開を後押しするといった措置の必要性を盛り込んだ。国境をまたぐサプライチェーン（供給網）を強化し、経済安保の確保につなげる。有識者会議は昨年11月から定期的に開かれ、議論を重ねた。小野田氏は「提言をしっかり受け止め、関係