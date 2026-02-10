明日、2月11日は、今年で53回目となるRKK女子駅伝競走大会です。 【写真を見る】「二宮金次郎」の集団、駆ける！コスプレで走る小学校教員たちその理由は「盛り上げたい」だけじゃない【RKK女子駅伝競走大会】 ランナーが身につける、様々なコスチュームも注目ポイントのひとつです。去年、一際、目立っていたチームが、今年も出場するということで取材してきました。 シュール！？練習風景 「い