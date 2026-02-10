去年11月、東京・武蔵村山市の駐車場で軽自動車の中から現金を盗んだとして49歳の男が逮捕されました。男は先月、警察車両に車をぶつけ、捜査員2人にけがをさせたうえ、逃走していました。警視庁によりますと、窃盗の疑いで逮捕されたのは、住居・職業不詳の石田幸嗣容疑者（49）です。石田容疑者は去年11月12日未明、東京・武蔵村山市神明の駐車場で、停めてあった軽自動車の中から現金およそ7万2000円などを盗んだ疑いがもたれて