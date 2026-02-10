ミラノ・コルティナ五輪のスキーフリースタイル女子スロープスタイルに出場予定だった近藤心音選手が早期帰国することをJOC(日本オリンピック委員会)が発表しました。ケガの状況は「左膝前十字靭帯損傷、内側側副靱帯損傷」と発表されました。近藤選手は公式練習で脚を負傷。本人の口から「本来であれば歩くことも不可能」と深刻な状態であることを告白していました。4年前の北京五輪でも直前の公式練習で大ケガに見舞われ本番の舞