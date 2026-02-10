小泉進次郎氏（資料写真）小泉進次郎防衛相（衆院神奈川１１区）は１０日、衆院選で自民党が圧勝したことを受け、憲法改正の是非を問う国民投票の実施に向けた環境整備を早期に進めるべきだとの考えを示した。改憲は自民の党是だとして「党内に反対する人はいない。国民投票に付すことができる機会をできる限り早く国民に提供すべきだ」と述べた。