女優吉田羊（52）が10日、12日に東京・代官山にオープンする高級ブランド、ディオールの新コンセプトストア「ディオールバンブーパビリオン」オープンイベントに出席した。春夏コレクションのブラウスやプリーツパンツ、そして「ディオールシガール」のバッグも片手に登場。これからの夢を問われ「俳優として世界中の素晴らしい才能を持った作り手の皆さまとお仕事を一緒にできたらいいなと思います」と力を込めた。「ディオ