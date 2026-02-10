◆ミラノ・コルティナ五輪▽ショートトラック男子１０００メートル予選（１０日、イタリア・ミラノ）スピードスケート・ショートトラックの男子１０００メートル予選が行われ、吉永一貴（トヨタ自動車）は予選４組に出場し、組１位で日本時間１３日に行われる準々決勝進出を果たした。ショートトラックはフィギュアスケートと同じリンクで行われる。１周１１１・１２メートルのトラックを舞台に、目まぐるしく順位が入れ替