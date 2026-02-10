６年ぶりに日本ハムに復帰した有原航平投手が１０日、１軍名護キャンプに合流した。練習開始前、選手、首脳陣、スタッフらが集まった円陣で紹介され「投げてるときは怖いとか言われますが、そんなことはないので、声をかけてほしいですし、いいコミュニケーションを取って頑張りたいと思います」とあいさつ。ナインに拍手で迎えられた。ブルペンには入らなかったが、全体メニューを消化。「だいたいペースは分かってるんで、