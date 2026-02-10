山田信大調教師（５１）＝船橋＝は１０日の船橋競馬第８Ｒ「馬い！野菜はたがやす倶楽部」（Ｃ２、ダート１５００メートル、１２頭立て）に管理するタカオスマイル（牡４歳、父ホークビル、山本聡紀騎手騎乗）を出走させ１着。２０１５年９月１０日の初出走以来、２４８６戦目で地方競馬通算４００勝を達成した。山田信大調教師「毎年４０勝を目指している（２５年は３９勝、今年６勝目）。いい馬を預けてもらっているので、重