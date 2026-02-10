◆ミラノ・コルティナ五輪▽ショートトラック男子１０００メートル予選（１０日、イタリア・ミラノ）【ミラノ（イタリア）１０日＝富張萌黄】スピードスケート・ショートトラックの男子１０００メートル予選が行われ、エースの宮田将吾（日本通運）は予選３組に出場し、組３位で予選敗退となった。ショートトラックはフィギュアスケートと同じリンクで行われ、１周１１１・１２メートルのトラックを舞台に、目まぐるしく順位