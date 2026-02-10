ボートレースとこなめのＧＩ「第７１回東海地区選手権競走」は１０日、優勝戦が行われ、２号艇の新田雄史が２コースから差して１着。ＧＩ・５回目、地区選初Ｖを飾った。スタート展示ではピット離れで飛び出してイン奪取。本番は枠なり３対３となったが、１号艇の前田滉がコンマ０２のＦ。新田は２コースから差して抜け出した。「２号艇に適した１００点以上の舟足だった。あまりいい優勝ではなかったけど、自分の中ではいいレ