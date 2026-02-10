女子プロレス「スターダム」のなつぽい（３０）が、師匠の伊藤薫（５４）に宣戦布告だ。２人はＳａｒｅｅｅのデビュー１５周年記念大会「太陽神Ｃｈｒｏｎｉｃｌｅ」（３月２２日、横浜武道館）でシングルマッチで対戦することが決定した。１０日に都内で開かれた会見に出席したなつぽいは親友であるＳａｒｅｅｅの１５周年を祝いつつ「まさかこんなにすごいカードを用意してくれているとはびっくりです。Ｓａｒｅｅｅには私