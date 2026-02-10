詐欺や横領の罪で起訴されている元・占い師の女が、占い客の男性から1億円以上をだまし取ったとして再逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、福岡県飯塚市の元・占い師、春山こと田斉法子容疑者（51）です。警察によりますと、田斉容疑者は2023年、占い客の58歳の男性に「質入れされた高級時計やバッグを買い取りたいという人を多く知っている」「品物を質受けし売却すれば、確実に利益が出る」などとウソをつき、質受けの