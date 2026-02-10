ドル円１５５．２０付近、上値重い＝ロンドン為替 ロンドン午前、再びドル円・クロス円が下向きの動きとなっている。ドル円は155.60付近まで反発したあと、足元では155.20付近へと軟化、東京午後につけた安値155.09レベルに接近している。 クロス円ではポンド円が軟調。ロンドン序盤には212.80近くまで反発も、足元では212.10レベルに本日の安値を更新している。ユーロ円は比較的堅調だが、それでも185円台を再び