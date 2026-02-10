女優の米倉涼子（50）が10日、都内で行われたPrimeVideo映画「エンジェルフライトTHEMOVIE」（監督堀切園健太郎）の完成披露試写会に登壇した。麻薬取締法違反容疑などの不起訴処分を受けて初の公の場。騒動について直接的な言及はなかったものの、共演した俳優・遠藤憲一（64）とのやりとりで涙ぐむ場面があった。黒のセットアップに白いスニーカーを合わせたコーデで登場した米倉。会場に入るとゆっくり一礼し、壇上に