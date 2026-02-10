「お疲れ様です」と大きな挨拶の声が響いたのは、衆院選後初めて閣僚がそろった首相官邸。歴史的勝利に意気が上がる高市政権に、今日新たな動きが…。日本維新の会・吉村洋文代表：今回の選挙を受け連立政権のアクセル役になる。連立の閣内に入るべきだと考えています。そのことを高市首相に伝えました。日本維新の会の吉村代表が、次の内閣改造で連立政権に閣僚を出す意向を明らかにしました。選挙を受けて、今後の動きが注目され