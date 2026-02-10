女子ビッグエアで金メダルを獲得し、笑顔で撮影に応じる村瀬心椛＝リビーニョ（共同）高市早苗首相は10日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード女子ビッグエアで金メダルに輝いた村瀬心椛選手を自身のX（旧ツイッター）で祝福した。スノーボード女子種目で日本勢初の優勝となったことに触れ「日本のスポーツ史に新たな1ページ」を刻んだとたたえた。ともに銅メダルを獲得したスピードスケート女子1000メートルの高木美帆