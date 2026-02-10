プロレスリング「ZERO1」は10日、都内の道場で練習を公開し、練習中に中嶋勝彦（フリー）が乱入し、2代目ハヤブサとの対戦に合意した。いきなり道場にスーツ姿の中嶋が現れた。ハヤブサが自身のSNSで「昨年デビューしてから、彼に直接触れてその強さを体感してみたいと思っていたが、残念ながら昨年中に交わることはなかった。しかし今年、彼が独自に動き出した。彼の自主興行という舞台なら彼とリング上で向かいあえないだろ