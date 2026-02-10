日本人選手のメダルラッシュが続くミラノ・コルティナオリンピック。しかし、獲得後すぐにメダルが破損し、大喜びできない事態が相次いでいました。念願の銅メダルを獲得し歓喜する、バイアスロン混合リレーのドイツチーム。祝賀会で踊って喜んでいたユストゥス・シュトレーロー選手は銅メダルを首からさげていましたが、突然、メダルが床に落下。シュトレーロー選手はさっきまでの笑顔から一変、破損したメダルを必死に直そうとし