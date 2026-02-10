【「2026年度版4月始まり手帳」「同4月始まりカレンダー」】 2月 発売 【拡大画像へ】 高橋書店は、2月より「2026年度版4月始まり手帳」「同4月始まりカレンダー」を全国の書店・文具店、オンラインストアなどにて発売した。 「4月始まり手帳」は、「年度」の切り替えに便利な4月～翌年3月の期間を掲載した手帳。進級・進学する学生や、初めて手帳を使う新社会人、3月