ハク。が、新曲「ふわ輪」を2月11日に先行配信。また、MVが当日21時にプレミア公開される。 （関連：チャットモンチー、SHISHAMOに続く期待のガールズバンドは？ちゃくら、らそんぶる……今押さえておきたい4組を紹介） 同楽曲は、初めてピアノを導入した爽やかなサウンドと、伸びやかな歌声と絡み合うコーラスが軽妙なポップソング。MVは、ハク。のMVをいくつも手掛けてきたGROUPNを迎えて制作された。