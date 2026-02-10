今月6日から8日にかけて行われたJ1百年構想リーグ開幕節では、大学サッカー部に在籍中の特別指定選手4人がピッチに立った。大卒ルーキーも5人が開幕節から出場機会を掴み、鹿島アントラーズのMF林晴己(←明治大)は途中出場でJリーグデビューを果たした。特別指定選手として出場したのはファジアーノ岡山のMF小倉幸成(法政大2年=鹿島ユース)、アビスパ福岡のMF前田快(神奈川大3年=大手前高松高)、東京ヴェルディのFW平尾勇人(日