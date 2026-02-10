○日揮ＨＤ [東証Ｐ] 発行済み株式数の5.97％にあたる1550万株の自社株を消却する。消却予定日は2月27日。 ○ツカダＧＨＤ [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.74％にあたる35万株(金額で2億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月24日から5月31日まで。 ○ＪＴＰ [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の6.1％にあたる35万株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月12日