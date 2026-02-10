県内の公立高校入試の志願倍率が全日制本校で1倍を下回りました。県教委によると全日制本校の志願者数は1万4000人あまりで、倍率は0.96倍でした。最も倍率が高いのが広島市立広島工業高校の自動車科で、1.85倍となっています。普通科で倍率が高いのは広島国泰寺高校の1.78倍、広島市立基町高校の1.62倍などです。一方、61校・94の学科・コースで定員割れとなっています。今月12日から18日正午までは志願校を変えることができ