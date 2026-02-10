知人男性を「うち殺すぞ」と脅迫したとして指定暴力団四代目小桜一家の傘下組織の幹部が逮捕・送検されました。警察は10日、鹿児島市の組事務所を家宅捜索しました。脅迫の疑いで逮捕・送検されたのは、指定暴力団四代目小桜一家の傘下組織の幹部で鹿屋市寿の会社員吉原貞吉容疑者（79）です。（記者）「県警の捜査員が事務所へと入っていきます」10日、鹿児島市の小桜一家の事務所に県警の捜査員約20人が家宅捜索に入りました