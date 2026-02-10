横浜流星（29）が10日、12日に東京・代官山にオープンする高級ブランド、ディオールの新コンセプトストア「ディオールバンブーパビリオン」オープンイベントに出席した。横浜は「外観がとても美しいですし、日本文化とラグジュアリーさの融合を感じまして、日本ならではのディオールが代官山に誕生し、感動しております」と感想を語った。印象に残ったところには入り口の日本庭園を挙げ「顔となりますし、日本ならではの四季を