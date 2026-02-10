親が育てられない子どもを匿名で預け入れる、いわゆる「赤ちゃんポスト」について、行政主導での運用を目指している大阪・泉佐野市の千代松大耕市長が10日、熊本市の慈恵病院を訪れました。千代松市長は、施設の仕組みを視察したほか、預け入れに来る女性たちの実情などについて病院スタッフから話を聞きました。 千代松市長は「視察に1日まわらせていただき、より一層、社会的必要性を強く感じた。慈恵病院が積み上げて来られ