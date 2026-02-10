映画「エンジェルフライトTHEMOVIE」の完成披露試写会が10日、東京都内で開かれ、主演の米倉涼子さん（50）が舞台あいさつで登壇し「ファンの方々の熱い思いと関係者の手厚いサポートに感謝しています。久しぶりに登壇できていることをうれしく思っています」と述べた。麻薬取締法違反容疑などで書類送検され、先月不起訴処分となったことには言及しなかった。映画はアマゾンプライムビデオで配信され、海外で死亡した日本