J2湘南ベルマーレは10日、GKポープ・ウィリアム（31）がベルギー2部ベールスホットに期限付き移籍すると発表した。期限は6月30日まで。ポープはJ1通算46試合、J2通算93試合に出場。海外クラブ移籍は初めてとなる。湘南を通じて「今年の湘南ベルマーレは長沢徹さんのもと、本当に素敵なチームになると感じています。僕のことも、頭の片隅に置いておいてください。いってきます」などとコメントした。ベールスホットは現在、昇