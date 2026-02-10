スコットランドの城に閉じ込められた米国人旅行者の姉妹が地元の消防士に救出された/Courtesy Niki Lee Ghofranian via CNN Newsource（CNN）ニキ・ゴフラニアンさんは、ダンスタフネージ城の石壁の上から周囲を見渡した。ひょっとすると出口が見つかりはしないかと期待しながら。壁から真下の芝生までは約18メートルの高さがあり、飛び降りるのは賢明ではない。恐らく命を落とすだろう。遠くに見えるのは丘と入り江、複数の島。近